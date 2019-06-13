اليوم.. البابا تواضروس يترأس الجلسة الختامية للمجمع المقدس

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، الجلسة الختامية للمجمع المقدس، اليوم الخميس، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.



كان قد ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس الأربعاء، اجتماعات اللجنة الدائمة ولجنة السكرتارية بالمجمع المقدس بدير الأنبا بيشوي.



كما ترأس قداسة البابا، مساء أمس الأربعاء، عظته الأسبوعية بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمشاركة أساقفة ومطارنة الكنيسة الأرثوذكسية، يأتي ذلك عقب إيقاف عظة البابا تواضروس الثاني لشهر كامل، وذلك لسفره للخارج وترؤسه مؤتمر كهنة أوروبا بدير الأنبا بيشوي.



ويعد المجمع المقدس هو الهيئة العليا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ويرأسه بابا الكنيسة، ويجتمع مرة كل عام لمدة أسبوع لمناقشة الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية.