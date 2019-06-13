القاهرة : الخميس 13 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
06:26 ص

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج
01:17 ص

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر
12:50 ص

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية
12:18 ص

اليوم.. اجتماعات مكثفة بلجان مجلس النواب
الكرازة
الخميس 13/يونيو/2019 - 02:43 ص

اليوم.. البابا تواضروس يترأس الجلسة الختامية للمجمع المقدس

اليوم.. البابا تواضروس
مونيكا جرجس
dostor.org/2665758

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، الجلسة الختامية للمجمع المقدس، اليوم الخميس، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

كان قد ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس الأربعاء، اجتماعات اللجنة الدائمة ولجنة السكرتارية بالمجمع المقدس بدير الأنبا بيشوي.

كما ترأس قداسة البابا، مساء أمس الأربعاء، عظته الأسبوعية بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمشاركة أساقفة ومطارنة الكنيسة الأرثوذكسية، يأتي ذلك عقب إيقاف عظة البابا تواضروس الثاني لشهر كامل، وذلك لسفره للخارج وترؤسه مؤتمر كهنة أوروبا بدير الأنبا بيشوي.

ويعد المجمع المقدس هو الهيئة العليا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ويرأسه بابا الكنيسة، ويجتمع مرة كل عام لمدة أسبوع لمناقشة الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

أيام الخلاص.. ماذا يفعل المسيحيون فى «أسبوع الآلام»؟

منذ 7 شهر

الكنيسة تطلق لقاءات روحية للحديث عن الرهبنة قديمًا

منذ 8 شهر

تزامنًا مع رحيله.. 11 معلومة عن الأنبا بيشوى مطران دمياط وكفر الشيخ

منذ 9 شهر

الأنبا مكاريوس: نطالب بتعويض المتضررين فى «دمشاو هاشم» وبناء كنيسة.. والجلسات العرفية إهانة للدولة

منذ 9 شهر

الراهب المجرد يعقوب يتحدى قرارات الكنيسة وينظم مؤتمرًا صحفيًا

منذ 10 شهر

طعام الرهبان.. ماذا يأكل «رجال الرب» فى أيام الإفطار وفترات الصوم؟

الآن

الاقتصاد الإماراتى: التبادل التجارى بين القاهرة وأبوظبى فى تزايد مستمر

بسبب تبولها على نفسها.. سائق يعذب طفلة زوجته حتى الموت ببولاق الدكرور

بيان "مصري تونسي جزائري": ندعو لوقف فوري للقتال في ليبيا

بالصور.. منتخب مصر يحتفل بمحمد صلاح بعد التتويج بدوري الأبطال

ads
الأكثر قراءة

كواليس أول كليب على محور روض الفرج

حقيقة طلب صلاح تخصيص غرفة منفردة في معكسر المنتخب

تحقيقات حادث "دائري المعادي": الجثث سليمة وسبب الوفاة كسور وتهشم

محمد صلاح ينهى رحلته بالغردقة بـ"حفلة خاصة"

ألبومات الصور

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)

مران المنتخب اليوم.. وأول ظهور لصلاح

المؤتمر الصحفى لمباراة مصر وتنزانيا

حريق في معرض موبيليات بمركز طهطا بسوهاج (صور)

رياضة

ليفربول يجدد اهتمامه بضم نبيل فقير من ليون

سيد عبدالحفيظ يكشف موقف رمضان صبحى ووليد أزارو مع الأهلى

السعودية: استهداف الحوثى مطار أبها يفضح إرهاب إيران

نجم الساعة

جميلة عوض: «سبع البرُمبة» يشبه أفلام الزمن الجميل و«أنا مش كوميديانة»

الأكثر قراءة

كواليس أول كليب على محور روض الفرج

حقيقة طلب صلاح تخصيص غرفة منفردة في معكسر المنتخب

تحقيقات حادث "دائري المعادي": الجثث سليمة وسبب الوفاة كسور وتهشم

محمد صلاح ينهى رحلته بالغردقة بـ"حفلة خاصة"

الرئيس نيوز

"الأعلى للإعلام" يقرر منع بث إعلان كوكا كولا الخاص ببطولة الأمم الأفريقية

بالصور| جيفارا يستقبل محمود فوزي "أبو الدبلوماسية المصرية"

"زراعة البرلمان" تطالب بحل أزمة تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى بالدقهلية

وفد برلماني يحذر من تدهور أوضاع الأراضي الزراعية في "الدقهلية"

النيابة تحقق في حادث "كوبري طرة" وتكشف أسباب التصادم

كشكول

تعليم القاهرة: تنسيق القبول بالثانوية العامة 220 درجة

اجتماع طارئ بالمنيا الأزهرية تمهيدًا للعام الدراسى الجديد

رئيس الجيزة الأزهرية يتفقد امتحانات الثانوية بالعمرانية

شروط القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالمعاهد الأزهرية

نائب وزير التعليم يكشف موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية

الأمصار

"التعاون الخليجي" يبحث العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة

صعود النفط مدعوما بتوقعات تمديد اتفاق "أوبك+"

مصر تعلن قائمتها النهائية لأمم إفريقيا بعد استبعاد لاعبين

رسميا.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم يوفيتش

اليمن والإمارات يبحثان التعاون المشترك فى مجال الدعم المؤسسى

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

فلكيون يحذرون من "فوضى جديدة" بسبب أقمار الإنترنت

الهند تطلق ثاني رحلة إلى القمر الشهر المقبل

مقصورات للتواصل المباشر مع الطبيعة (صور)

مقالات الرأي
ميخائيل-بهيج-مرقص

​ مينا اسعد كامل يكتب: المسيحية ومصر القديمة

مايكل عادل

​ ماذا تنتظرون من جيش صلب المسيح؟!

المزيد
الصحة

السكري في منتصف العمر يزيد خطر السكتة الدماغية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎