ليفربول يجدد اهتمامه بضم نبيل فقير من ليون

جدد نادي ليفربول اهتمامه بالحصول على خدمات لاعب فريق ليون "نبيل فقير" في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكان اللاعب الفرنسي قريبًا للغاية من الانضمام إلى كتيبة "يورجن كلوب" في الصيف الماضي، ولكن تلك الصفقة فشلت في النهاية بسبب الرسوم المالية.



ويتطلع النادي الإنجليزي إلى تعزيز صفوف الفريق هذا الصيف استعدادًا للموسم الجديد من أجل المنافسة بقوة على لقب البريميرليج.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، نقلًا عن تقارير فرنسية، أن ليفربول أحيا رغبته في التعاقد مع "فقير" في الميركاتو الصيفي الجاري.



وأوضحت أن المباراة الودية المرتقبة بين ليفربول وليون يوم 31 يوليو المقبل قد تشهد محادثات جديدة بين الناديين لبحث تلك الصفقة.



وأفادت أن إدارة ليفربول تأمل في التوصل إلى اتفاق نهائي مع ليون لنقل "فقير" إلى الأنفيلد.