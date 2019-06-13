تراجع أسعار النفط اليوم

تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، مع صعود القوي للأسهم الأمريكية خلال التعاملات السابقة، إضافة إلى عدم وصول السعودية وروسيا، أكبر منتجين للنفط على مستوى العالم، لاتفاق بشأن تمديد اتفاق خفض الإمدادات.



وعمقت أسعار النفط خسائرها لنحو 4 %عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، وتراجع خام برنت أدنى 60 دولارًا بعد إعلان بيانات المخزونات الأمريكية.



وتراجعت سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس بنحو 3.9 % إلى 59.82 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى 14 يناير الماضي.



كما تراجعت سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 4 % عند 51.14 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطًا منذ جلسة 14 يناير الماضي.



وتخفض أوبك وحلفائها الإنتاج منذ بداية العام بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا، وهو الاتفاق الذي من المقرر أن ينتهي بنهاية الشهر الجاري.



وقال المهندس مدحت يوسف، خبير هندسة البترول والطاقة، ونائب رئيس هيئة البترول السابق لـ"الدستور"، إن انخفاض أسعار النفط يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري، ويؤدي إلى خفض فاتورة الدعم في الموازنة العامة للدولة.



في حين تراجع إنتاج الولايات المتحدة النفطي من مستوى قياسي ليسجل 12.300 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي.



وجاء هبوط الخام مع مخاوف تباطؤ الطلب جراء حالة التصعيد التجاري بين الصين والولايات المتحدة وسط ترقب اللقاء المحتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني في قمة مجموعة العشرين أواخر الشهر الجاري.



وكانت الإدارة الأمريكية خفضت أمس توقعاتها لسعر خام "نايمكس" الأمريكي في العام الجاري بنحو 5.6 بالمئة إلى 59.29 دولار للبرميل.



كما خفضت الإدارة توقعاتها للإنتاج الأمريكي من النفط للعام الجاري بنحو 1 % إلى 12.32 مليون برميل يوميًا.