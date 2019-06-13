أسعار الأسمنت اليوم.. "السويدى" بـ860 جنيهًا للطن

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء، بالغرفة التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار الأسمنت، اليوم الخميس.



وأوضح "الزيني"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السويدي للأسمنت سجل سعر 860 جنيهًا للطن، والعربية للأسمنت سجل 860 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت حلوان وطرة سعر 845 جنيهًا للطن، وتبعه أسمنت السويس بسعر 840 جنيهًا، ثم العسكري بني سويف بسعر 830 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت التعمير والنصر 830 جنيهًا للطن، وأخيرًا الصخرة وشورى وميديكو أسوان بسعر 820 جنيهًا للطن، وهو أقل سعر اليوم.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة في مصر تعمل علي توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.

