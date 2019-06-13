تصريحات مدرب غينيا بشأن نابى كيتا تثير ضيق ليفربول

كشفت تقارير صحفية أفريقية أن تصريحات مدرب منتخب غينيا تسببت في إثارة حالة من الدهشة لدى نادي ليفربول بسبب اللاعب "نابي كيتا".



وكان اللاعب الغيني الشاب قد تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته أمام فريق برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في شهر مايو الماضي.



وأكد المدرب "يورجن كلوب" في ذلك الوقت أن الفحوص الطبية أوضحت أن "كيتا" سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين، وقد يغيب عن بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.



ورغم ذلك، فإن "كيتا" يتواجد في قائمة منتخب غينيا المستدعاة للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية والتي ستنطلق في مصر يوم 22 يونيو الجاري.



وقال مدرب غينيا "بول بوت" في تصريحات منذ يومين أنه ضغط كثيرًا على ليفربول من أجل الحصول على "كيتا" في أقرب وقت ممكن.



وحسب شبكة "ذا ستار" الأفريقية، فإن تلك التصريحات تسببت في إثارة حالة من الدهشة والضيق لدى فريق ليفربول.



وأوضحت أن النادي الإنجليزي تفاجأ بتصريح "بوت"، حيث أشارت إلى أن مراحل إعادة تأهيله تسير بشكل جيد.



بل أكدت أن ليفربول يشعر بحالة من الارتياح لانضمام "كيتا" إلى المنتخب الوطني، مما يعني أنه يسير على الطريق الصحيح بشأن شفاؤه من الإصابة.



يُذكر أن منتخب غينيا سيواجه نظيره منتخب مصر، يوم الأحد المقبل، في مباراة ودية استعدادًا لأمم أفريقيا.