"كلنى يا مولاى" و"أفراح".. عروض مسرحية بثقافة جنوب سيناء

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدد من الأنشطة الفنية بفرع ثقافة جنوب سيناء، حيث أقام الفرع العرض المسرحى "أفراح" على مسرح قصر ثقافة طور سيناء، بحضور لجنة التحكيم.



العرض من تأليف بكرى عبد الحميد، أشعار محمد عبد الرؤوف، ألحان أحمد العجمى، ديكور وملابس غادة يوسف، إخراج جمال مهران.



وقدم قصر ثقافة شرم الشيخ عرض مسرح عرائس بعنوان "كلنى يا مولاى" تأليف سعيد حجاج، ديكور حمدي قطب، ألحان عبد الباري عبد العزيز، المخرجان المنفذان حسام الدين مسعد وعبدالله حامد، عرائس وإخراج عمرو حمزة، يتناول العرض واقع الغابة وسيطرة الأسد ملك الغابة على الحيوانات ويهدف العرض إلى أن العلم والخبرة ينقذان من الموت.



أعد القصر مسابقة ثقافية وفنية بمشاركة عدد من رواده، بهدف تنمية المهارات الفنية والثقافية النشئ، كما نفذ بيت ثقافة نويبع جلسة حكى وسرد قصصى للأطفال من رواد الموقع، ونفذ بيت ثقافة دهب ورشة مواهب لرسوم الأطفال بعنوان "فن الصلصال" لتكوين مجموعة من النماذج الفنية للحيوانات باستخدام الصلصال، بالإضافة لتنفيذ بيت ثقافة أبورديس ورشة للفنون التشكيلية بعنوان "الرسم على الكانسون" بمشاركة عدد من رواد الموقع لرسم لوحات فنية باستخدام الألوان وورق الكانسون.