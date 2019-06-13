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الخميس 13/يونيو/2019 - 01:00 ص

وكيل دى ليخت ينفى اقتراب اللاعب من باريس سان جيرمان

وكيل دى ليخت ينفى
dostor.org/2665724

كذّب الإيطالي مينو رايولا، وكيل أعمال الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع وقائد أياكس أمستردام الهولندي، التقارير التي أكدت اتفاقه على نقل موكله لباريس سان جيرمان الفرنسي.

وانتشرت في الساعات الأخيرة صورة لرايولا مع أحد الصحفيين قيل إنها في العاصمة الفرنسة باريس، ورددت تقارير بعدها أن سان جيرمان حسم صفقة ضم دي ليخت.

رايولا عقب على الأمر في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية وقال: "وجودي في فرنسا لإنهاء انتقال دي ليخت إلى سان جيرمان هو مثال كلاسيكي للأخبار الكاذبة".

وبخصوص صورته مع أحد الصحفيين، صرح رايولا: "لا أعرف من كان هذا الرجل المحترم، طلب مني التقاط صورة وفعلت ذلك، لكني لم أتحدث معه أبدا".

وتدور منافسة شرسة بين كل من برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان، ويوفنتوس الإيطالي على ضم دي ليخت بعد الأداء الرائع الذي قدمه اللاعب مع فريقه أياكس ومنتخب بلاده هولندا مؤخرا.

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