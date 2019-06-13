مدرب روما الجديد يعلق على عودة كونتى للدورى الإيطالى

يرى باولو فونسيكا، المدير الفني الجديد لفريق روما، إن عودة أنطونيو كونتي، مدرب إنتر ميلان، للدوري الإيطالي، ستجعل المنافسة أصعب، مؤكدًا أنه مدرب كبير ومميز للغاية.



وكان روما أعلن تعيين البرتغالي باولو فونسيكا، مدرب شاختار دونيتسك الأوكراني، مديرا فنيا جديدا للفريق خلفا للإيطالي كلاوديو رانييري.



وقال فونسيكا في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للنادي: "أعتقد أن هذا العام سيكون أكثر تنافسية من أي وقت مضى، فقد عاد كونتي وربما ساري، وهناك الكثير من اللاعبين الأقوياء، هذا شيء عظيم ورائع للجماهير الإيطالية".



وكان إنتر ميلان أعلن تعاقده مع كونتي خلفا للوتشيانو سباليتي، بينما أشارت عدة تقارير صحفية إيطالية إلى أن يوفنتوس اقترب من التعاقد مع ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي.



وكشف فونسيكا عن الطريقة التي سيتبعها مع روما في الموسم المقبل قائلا: "أحب اللعب بطريقة 4-2-3-1، لكن الأكثر أهمية هو الديناميكية والمبادئ داخل الطريقة، لكن يجب الاعتراف بأن الأمر سيكون صعبًا، قد يكون لدينا 4 أسابيع فقط قبل بداية الموسم. أعتقد أنه يتعين على اللاعبين التكيف مع أفكاري سريعًا".



ووعد جماهير روما، ببناء فريق تنافسي وشجاع، وإذا تم تحقيق ذلك، سيتم تحقيق الألقاب.



وأوضح أن سبب موافقته على تدريب روما، هو أنه كان يريد تدريب أكبر الفرق في أوروبا، بالإضافة إلى أن إيطاليا واحدة من أقوى بطولات الدوري في أوروبا.