رينار يكشف سر خسارة المغرب أمام جامبيا

أقر ايرفي رينار، مدرب المغرب، بأن فريقه قدم أداء سيئا في الخسارة الودية 0-1 أمام ضيفه منتخب جامبيا، استعدادا لمنافسات كأس أمم أفريقيا 2019، لكنه أرجع السبب للجرعة الزائدة من التدريبات.



وقال المدرب الفرنسي للصحفيين عقب المباراة: "واجهنا صعوبات أمام جامبيا، بغض النظر عن النتيجة التي ليس لها أهمية كبيرة في مثل هذه المباريات الإعدادية، فقد ظهر جليا بعد خوض 13 حصة تدريبية أننا تأثرنا من هذه الجرعة الزائدة".



وأضاف: "من حسنات هذه المباراة أنها ستساعدنا على العودة للطريق الصحيح، للأسف وقعنا في فخ منتخب جامبيا الذي اعتمد على أسلحته بالتراجع للوراء واللعب على الهجمات المرتدة".



وتابع: "كنا نطمح لتقديم أداء أفضل، علما أننا لعبنا في الخامسة والنصف في ظل درجة حرارة شديدة لكن هذا الأمر أثر على المنتخبين".



ويلتقي منتخب المغرب في مباراته الودية الثانية الأحد المقبل مع منتخب زامبيا بمدينة مراكش، قبل أن يسافر بعدها بيومين إلى مصر، حيث يلعب في المجموعة الرابعة القوية إلى جانب ناميبيا وساحل العاج وجنوب أفريقيا.