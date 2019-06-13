أسعار الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2019

قال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب مستقرة خلال التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة، اليوم الخميس، بعد ارتفاعها بقيمة 9 جنيهات، حيث سجل سعر عيار "21" نحو 626 جنيهًا للجرام مقارنة بنحو 617 جنيهًا، بختام تداولات يوم الثلاثاء.



وأضاف "نجيب"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السعر المحلي للذهب مرتبط بسعر الأوقية العالمية، التي صعدت اليوم بنحو 9 دولارات للأوقية، حيث سجلت نحو 1336 دولارًا مقارنة بنحو 1325 دولارًا أمس الأول، كما سجل عيار 18 نحو 536 جنيهًا، وسجل عيار 24 نحو 715 جنيهًا.



أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 21 سجل 626 جنيهًا للجرام.

عيار 18 سجل 536 جنيهًا للجرام.

عيار 24 سجل 715 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب 5008 جنيهات.

أوقية الذهب 1336 دولارًا.