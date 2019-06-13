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الخميس 13/يونيو/2019 - 12:21 ص

بسبب تبولها على نفسها.. سائق يعذب طفلة زوجته حتى الموت ببولاق الدكرور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندي حمدي
dostor.org/2665683

عذب سائق طفلة زوجته حتى الموت، بسبب تبولها على نفسها ببولاق الدكرور، وادعي وأم الطفلة سقوطها من أعلى السلم.

تلقى اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة بولاق الدكرور بتقديم "أفكار" ٣٠ سنة، ربة منزل، بلاغا بوفاة نجلتها "نغم" ٤ سنوات، إثر سقوطها من سلم العقار بمنزل حماتها بزنين ببولاق الدكرور.

انتقلت علي الفور قوات الأمن، برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، وبإجراء الفحص ومناظرة الجثة تبين عدم تناسب الإصابات مع البلاغ، وتبدو أنها آثار تعذيب، وشكل اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وكشفت تحريات العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة كذب الأم، وبتضييق الخناق عليها، ومواجهتها انهارت واعترفت بقيام زوجها "محمد. ع" ٣٣ سنة، سائق (زوج والدة الطفلة) بالتعدي عليها بالضرب بسبب تبولها على نفسها حتى فارقت الحياة، وقاما بنقل الطفلة لمنزل والدة الزوج، وفشلت في استخراج تقرير من مفتش الصحة بأن الوفاة طبيعية، واختلقت الواقعة خشية مسائلتها قانونيا.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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