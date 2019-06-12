مدربة ألمانيا: سعيدة بالفوز الصعب على إسبانيا في مونديال السيدات

عبرت مارتينا فوس تيكلنبرج مدربة منتخب ألمانيا للسيدات، عن رضاها التام بفوز فريقها على سيدات إسبانيا 1 صفر، اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات لبطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم، والمقامة حاليًا في فرنسا.



وقالت تيكلنبرج في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "المهم دائمًا هي النتيجة، كنا نعلم أن اللعب أمام إسبانيا لن يكون سهلًا، كانت مباراة سريعة جدًا".



وأضافت: "لعبنا مباراتين في منتهى الصعوبة حتى الآن، لكن لدينا ست نقاط، ربما كانت المباريات سهلة للفرق في المجموعات الأخرى، لكن الأمر كان معقدًا بالنسبة لنا".



وفازت ألمانيا على إسبانيا 1 صفر، لتتصدر المجموعة الثانية برصيد ست نقاط بتحقيق الفوز الثاني على التوالي حيث كانت قد هزمت الصين في الجولة 1صفر، فيما تجمد رصيد إسبانيا عند ثلاث نقاط بالفوز على جنوب افريقيا 13.



ويلتقي غدا الخميس منتخبا الصين وجنوب افريقيا في مباراة لتحسين وضعهما في المجموعة.