"انتيكة وسط البلد" يقدم حفلا غنائيا في الأوبرا

استمرارًا لفعاليات المهرجان الصيفي على المسرح المكشوف، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، يقدّم فريق وسط البلد حفلا في الثامنة مساء السبت 15 يونيو.



وأعد الفريق مجموعة متميزة من مؤلفاته الخاصة التي حققت نجاحًا كبيرًا باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها (قربيلى، وسط البلد، انتيكا، هيلاهوب، عم مينا، مجنون، اتكلمى، بإمكان، شمس النهار) وغيرها.



يذكر أن (وسط البلد) فريق غنائي بدأ مشواره عام 1999 وخلق لونا جديدا من الموسيقى، وأصدر عدة ألبومات متميزة، كما شارك في بعض الأعمال السينمائية الجماهيرية.