ركلة جزاء تعزز فرص فرنسا في التأهل لدور الـ16 بكأس العالم للسيدات

قطعت فرنسا، اليوم الأربعاء، خطوة كبيرة نحو التأهل لدور الستة عشر بكأس العالم للسيدات بعد أن أحرزت أوجيني لو سوميه هدفا من ركلة جزاء لتمنح منتخب بلادها الفوز 2-1 على النرويج.



وتقدمت فاليري جوفان لفرنسا في بداية الشوط الثاني ثم أدركت النرويج التعادل بهدف بنيران صديقة عبر ويندي رينار قبل أن يعيد هدف لو سوميه التقدم مرة أخرى لفرنسا صاحبة الضيافة.



وبهذا الانتصار يرفع فريق المدربة كورين دياكر رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الأولى.



وتحتل النرويج، بطلة العالم 1995، المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، متقدمة بفارق الأهداف على نيجيريا التي فازت 2-صفر على كوريا الجنوبية متذيلة الترتيب بدون نقاط.



وفي آخر مباريات المجموعة ستلعب النرويج أمام كوريا الجنوبية وستحتاج فرنسا للتعادل فقط أمام نيجيريا لتتأهل لدور الستة عشر في صدارة المجموعة.