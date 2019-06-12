نور الطيب تتأهل لقبل نهائى بطولة "سى أى بى" للاسكواش

أكملت نور الطيب عقد اللاعبات المتأهلات للدور قبل النهائي لبطولة سى أى بى للاسكواش التي تقام في القاهرة خلال الفترة من 9 حتى 14 من شهر يونيو الحالي.



ونجحت نور الطيب المصنفة الثالثة في تحقيق فوزها الثاني في الدور الأول للبطولة بعدما تغلبت على الإنجليزية سارة جان بيرى المصنفة السابعة بشوطين نظيفين وكانت نتيجة الأشواط 11-صفر و11-5 في مباراة غير متكافئة لم تستغرق سوى 15 دقيقة.



وتعتبر بطولة سى أى بى الدولية للاسكواش إحدى البطولات البلاتينية طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 162 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بالبطولة أفضل 8 لاعبين في التصنيف العالمي للرجال ومثلها في تصنيف السيدات.



ويشارك من مصر في البطولة 9 لاعبين وهم: على فرج المصنف الأول عالميا، محمد الشوربجى المصنف الثاني، طارق مؤمن المصنف الثالث، كريم عبد الجواد المصنف الرابع، ومحمد أبو الغار المصنف الثامن من الرجال.



بينما من السيدات تشارك كل من: رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالميا، نور الشربينى المصنفة الثانية، ونور الطيب المصنفة الثالثة ونوران جوهر المصنفة السادسة.



وقسم اللاعبون في كل من بطولة الرجال والسيدات لمجموعتين كل منهما من أربعة لاعبين وأربعة لاعبات حيث يخوضون دوري من دور واحد يصعد من خلاله صاحبا المركزين الأول والثاني للدور قبل النهائي.