رسالة "أصالة" للشعب السعودى بعد قصف مطار أبها

دعمت المطربة السورية "أصالة" الشعب السعودي بعد الهجمات التي تعرض لها مطار أبها.



ونشرت عبر موقعها الرسمى " تويتر"، قائلة: "اللهم أحفظ أهلنا واشف مرضاهم وصبّر قلوب ذويهم، في وطننا الحبيب السّعوديّه، كلّنا ندعو الله أنّ يحفظ بلاد الحرمين الشّريفين، فهي السند وهي الأهل وهي أمّ البلاد، بلادنا الحبيبة قلوبنا معك، وكلّنا دعاء للسعودية وأبها".



وتعرض مطار أبها السعودي لقصف حوثي، اليوم الأربعاء، أسفر عن إصابة 26 شخصًا، وهو ما ندّدت به غالبية دول ومنظمات العالم.



مطار أبها السعودي هو مطار إقليمي يبعد عن مدينة أبها بمنطقة عسير جنوب غرب السعودية حوالي 18 كم في الاتجاه الجنوبي الغربي.