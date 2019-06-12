على غرار أوروبا.. استادات بطولة أمم أفريقيا 2019 (فيديو)

حصل "الدستور"، على مقطع فيديو للتجهيزات النهائية للاستادات المضيفة لبطولة أمم أفريقيا 2019.



وفي الفيديو تظهر التجهيزات النهائية لاستاد الدفاع الجوى، ملعب المجموعة الثالثة "اسنغال –الجزائر – كينيا- تنزانيا"، إضافة إلى ستاد القاهرة، ملعب المجموعة الأولى "مصر – زيمبابوى- الكونغو الديمقراطية- أوغندا".



كما عرض الفيديو التجهزيات النهائية لاستاد الإسكندرية، ملعب المجموعة الثانية "نيجيريا- غينيا – مدغشقر – بوروندى"، وستاد السلام، ملعب المجموعة الرابعة "المغرب –كوت ديفوار- جنوب إفريقيا- ناميبيا"، واستاد الإسماعيلية، ملعب المجموعة السادسة "الكاميرون- غانا- بنين – غينيا بيساو"، واستاد السويس، ملعب المجموعة الخامسة "تونس – مالى –موريتانيا-أنجولا".



وتستعد مصر لاستقبال أكبر المحافل الكروية على مستوى القارة الإفريقية، بانطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 على الملاعب المصرية، خلال الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل.