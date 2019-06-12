مقصورات للتواصل المباشر مع الطبيعة (صور)

أصبح التواصل مع الطبيعة الخلابة أكثر سهولة ورفاهية من أي وقت مضى بفضل هذه المقصورات الدائرية الجاهزة ذات الجدران الزجاجية المنزلقة، التي يمكن تجميعها في أي مكان في العالم.



تبلغ مساحة المقصورة الواحدة 183 قدما مربعا (15 مترا مربعا) وتتألف من غرفة نوم بسيطة وحمام خاص. وتتميز الكبائن بهياكلها الخشبية المتفحمة والمسقوفة بألواح الخشب الرقائقي، والواجهة الزجاجية التي توفر إطلالة على المناظر الطبيعية الخلابة، إضافة إلى مساحتها الداخلية المعزولة بشكل جيد.



وقد تم تصميم المقصورات من قبل شركة لوميسين الفرنسية، بحيث يكون لها تأثير ضئيل على البيئة ويمكن شحنها إلى أي مكان في العالم، ليتم تجميعها خلال يومين فقط.



لكن الميزة الأكثر إلهاما في المقصورات، هي الجدار الزجاجي المنحني الذي يمكن فتحه بسهولة، ما يوفر فرصة للنزلاء للبقاء على تماس مباشر مع الطبيعة المحيطة.



يذكر أن الشركة المصممة، تسعى حاليا إلى إنتاج نسخة نهائية من المقصورات، تحتوي على المزيد من المميزات وطرحها في الأسواق بحلول عام 2020، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.