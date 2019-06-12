حبس سائق "توك توك" خطف حقيبة ذهب من سيدة بالمعصرة

أمرت نيابة حلوان، حبس سائق "توك توك" 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لقيامه بمغافلة إحدى السيدات واستيلائه على حقيبة خاصة بها بداخلها مجموعة من المشغولات الذهبية بالمعصرة.



تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم بأنها إستقلت مركبة "توك توك" من منطقة سكنها لتوصيلها لشارع كورنيش النيل بدائرة القسم، وفور وصولها قام قائد المركبة بمغافلتها، والاستيلاء منها على حقيبة بداخلها مشغولات ذهبية ولاذ بالفرار.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق "توك توك".



بإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال استقلاله مركبة "التوك توك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط جزء من المشغولات الذهبية، ومبلغ مالى من متحصلات بيع باقى المسروقات.



كما تم بإرشاده ضبط باقى المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميله "صاحب محل مصوغات حسن النية" بدائرة قسم شرطة حلوان.



باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.