موسكو: سننفذ بنزاهة التزاماتنا لأنقرة في صفقة "إس-400"

قال السفير الروسي لدى تركيا أليكسي يرخوف، إن روسيا ستفي بأمانة بالتزاماتها تجاه تركيا فيما يتعلق بصفقة منظومات الدفاع الجوي الصاروخية من طراز "إس-400".



وأضاف السفير في حديث مع الصحفيين اليوم: "كان موقف روسيا وما زال وسيظل مبدئيا، لا يتغير. لقد تعهدت روسيا بالتزامات معينة تجاه جمهورية تركيا. وستفي روسيا بأمانة بهذه الالتزامات. سيتطلب هذا الكثير من العمل المشترك من المتخصصين من الدولتين، وأنا بصراحة لا أعرف الكثير، عن تفاصيل هذا العمل".



وردا على طلب الصحفيين الأتراك من السفير التعليق على الوضع السائد حاليا بين أنقرة وواشنطن، فيما يتعلق بتوريد المقاتلات الأمريكية الحديثة من طراز "إف-35" إلى تركيا، أوصاهم يرخوف بتوجيه هذا السؤال إلى القائم بأعمال السفير الأمريكي في تركيا.



وقال: "نحن هنا لسنا مسئولين عن أمريكا. أؤكد مرة أخرى أن روسيا مخلصة لالتزاماتها وسوف تفي بها".



وتبذل الولايات المتحدة جهودا حثيثة لمنع تركيا من شراء منظومات "إس-400".



وفي وقت سابق حذرت واشنطن أنقرة، من أنه في حال استلامها المنظومات الروسية، قد ترفض الولايات المتحدة بيعها مقاتلات "إف-35".