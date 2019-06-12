علي فرج يحقق فوزه الثاني ويتأهل لقبل نهائي بطولة "سي أي بي" للاسكواش

حقق اللاعب علي فرج فوزه الثاني في بطولة "سي أي بي" للاسكواش ويتأهل للدور قبل النهائي للبطولة التي تقام في القاهرة خلال الفترة من 9 حتى 14 يونيو الحالي.



وتمكن علي فرج المصنف الأول من التغلب على النيوزلاندي بول كول بشوطين لشوط وكانت نتيجة الأشواط 9-11و12-10 و11-9 في مباراة استغرقت 69 نقطة.



وكان علي فرج قد فاز على محمد أبو الغار وخسر من كريم عبد الجواد.



وتعتبر بطولة "سي أي بي" الدولية للاسكواش إحدى البطولات البلاتينية طبقًا لتصنيف الاتحاد الدولي، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 162 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بالبطولة أفضل 8 لاعبين في التصنيف العالمي للرجال ومثلها في تصنيف السيدات.



ويشارك من مصر في البطولة 9 لاعبين وهم: علي فرج المصنف الأول عالميا، محمد الشوربجي المصنف الثاني، طارق مؤمن المصنف الثالث، كريم عبد الجواد المصنف الرابع، ومحمد أبو الغار المصنف الثامن من الرجال.



بينما من السيدات تشارك كل من: رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا، نور الشربيني المصنفة الثانية، ونور الطيب المصنفة الثالثة ونوران جوهر المصنفة السادسة.



وقسم اللاعبون في كل من بطولة الرجال والسيدات لمجموعتين كل منهما من أربعة لاعبين وأربعة لاعبات حيث يخوضون دوري من دور واحد يصعد من خلاله صاحبا المركزين الأول والثاني للدور قبل النهائي.