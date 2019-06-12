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الثقافة
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 10:57 م

تيسير النجار: الجوائز مهمة جدًا في مسيرة أي كاتب

تيسير النجار: الجوائز
ايهاب مصطفى
dostor.org/2665636

قالت القاصة تيسير النجار، عن وصول مجموعتها القصصية "جئتك بالحب" للقائمة القصيرة لجائزة يوسف زيدان: رأيي في الجوائز بشكل عام مهما اختلفنا حول أي نقطة فيها، أو أنها بتخضع لذائقة المحكمين، لكنها مهمة جدا في رحلة أي كاتب، من ناحية انتشار أعماله، وهي تزيد من معرفة القارئ بالعمل وبالتالي قراءته.

وأضافت النجار في تصريح خاص لـ"الدستور":" أي لفتة تجعل عملي مقروءا هي بالتأكيد إضافة، حقيقي أنني لا أملك أي توقعات لمستقبلها، ولكن أتمنى استمرار الجائزة بهذا الشكل، وأن تظل مهتمة بالشباب لكي يأخذ فرصته.

وتابعت النجار: أنا أسعى وأسعى فقط، وأتمنى أن أرى في كل الجوائز أسماء غير معروفة، فهذا يمنح رؤية لحياديتها، وأن تأتي الجائزة تقديرا للإبداع وليس بالأقدمية أو على النحو التراكمي، أي أن تكون مخلصة للكتابة وحبا لها.

ونوهت تيسير إلى أنها كانت تقوم بكتابة عمل وقت أن فاجأها اتصال يخبرها بأنها في القائمة القصيرة، وقالت تعقيبا على هذا الأمر: لم أكن أتوقع بالطبع، ولكن أسعدني هذا الاتصال، وشكرت المتصل وعدت لممارسة عملي المفضل.. الكتابة.

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