تحالف ستار العالمي للطيرن ينقل 4500 راكبا بمطار القاهرة

صرح مصدر مسئول بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي والمخصص لرحلات شركة مصر للطيران، وتحالف ستار العالمة، إن المبنى استقبل طوال اليوم، 20 رحلة جوية دولية لـ"ستار"، حيث تم تقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية بمرحلتى السفر والوصول، تزامنا مع خطة وزارة الطيران المدنى لزيادة تنشيط السياحية الداخلية.



وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الدستور" أن شركات تحالف ستار العالمي، ويشمل 7 شركات فقط على مستوى العالم من بينهم مصر للطيران، ونقلت طوال اليوم 4500 راكبا من مختلف الجنسيات من وإلى مطار القاهرة الدولي، لافتا إلى حرص مسئولى مطار القاهرة على تذليل كافة العقبات أمام الوفود السياحية والركابية الوافدة والمغادرة بشكل يليق بإمكانيات وزارة الطيران المدني المصري.



وأشار المصدر إلى أن هناك تعليمات مشددة من جانب مسئولي مطار القاهرة الدولي، بضرورة التنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والجهات المعاونة ومسئولى العلاقات العامة بشركى ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران، لتقديم خدمات مميزة للوفود الركابية والسياحية.