"ثقافة الغربية" تناقش ضرورة الحفاظ على الملكية العامة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الغربية؛ حيث استعرض الشاعر والكاتب مصطفى منصور خلال ندوة ثقافية بقصر ثقافة طنطا حياة الصحفية المصرية والناشطة الحقوقية هدى شعراوي والتي ولدت عام 1879م بمحافظة المنيا، واشتهرت بالعمل الاجتماعي في حقوق المرأة وتوفيت في 12 ديسمبر 1947.



ناقش قصر ثقافة المحلة الكبرى "قضية الزيادة السكانية" وتناول أهم تداعيات تلك المشكلة من تأثير مباشر على عمليات التنمية والبناء داخل المجتمع، حيث أكد عبد الحميد حمزة خلال المحاضرة على ضرورة نشر الوعي حول أهمية تنظيم الانجاب والعمل على تشجيع الاستثمار في محاولة لاستيعاب هذا التضخم، بجانب ذلك عقد بيت ثقافة كفر الزيات محاضرة بعنوان "الحفاظ على الملكية العامة" أكدت خلالها نهاد دياب على أهمية دور المواطن في الحفاظ على الممتلكات العامة وخاصة أنها تكلف خزانة الدولة الكثير من الأموال، ودعت جميع أفراد المجتمع للإبلاغ عن أية محاولات للاعتداء على الممتلكات والمرافق العامة للدولة.



فيما شهد قصر ثقافة الطفل بطنطا إقامة ورشة لفنون الطين الصلصال بمشاركة مجموعة كبيرة من الأطفال في اطار النشاط الصيفي للقصر بهدف استغلال أوقات فراغ الأطفال وتفريغ طاقاتهم خلال الإجازة الصيفية.



عقدت مكتبة محلة أبو حسن الثقافية محاضرة تحت عنوان "خطر الإدمان" تناول خلالها الدكتور أيمن عيسى خبير الادارة والتنمية البشرية مخاطر الإدمان الصحية والاجتماعية والاقتصادية على المجتمع، كما تضمنت الحديث عن أشكال الإدمان المتعددة، وكيف يمكن للأسرة تدارك هذا الخطر قبل وقوعه، وكيف يكون الحل إذا ما تم اكتشاف أن أحد أعضاء الأسرة قد وقع في براثن الإدمان.