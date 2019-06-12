السكري في منتصف العمر يزيد خطر السكتة الدماغية

أكّدت نتائج دراسة سويدية جديدة أجريت على التوائم ارتباط الإصابة بالسكري في منتصف العُمر بزيادة خطر السكتة الدماغية. ومن المعروف أن السكري من النوع 2 أحد عوامل تطوّر أمراض القلب، وقد وجدت الدراسة أن الإصابة به في منتصف العمر تؤدي إلى ضيق الشريان الذي يوصل الدم إلى الدماغ، وبالتالي السكتة الدماغية.



وتفيد تقارير منظمة الصحة العالمية، أن السكري وأمراض القلب من أهم 10 أسباب للوفاة حول العالم. وقد تم تقدير وفيات السكتة الدماغية العام الماضي بحوالي 6 ملايين إنسان، ووفيات السكري بـ 1.6 مليون.



وتمتاز الدراسة التي أجريت في معهد كاورولينسكا السويدي بأنها اعتمدت على البيانات الصحية للتوائم التي تم تسجيلها منذ ستينيات القرن العشرين، وتم التركيز على التوائم الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا خلال الفترة بين عامي 1998 و2002 بعدما بلغوا الـ 60 عام 2014.



وأظهرت النتائج التي نشرتها دورية "ديابيتولوجيا" أن السكري يؤثّر على أنسجة جدران الشرايين بطريقة تؤدي إلى ضيقها، وتزداد بسببه احتمال عدم وصول الدم إلى الدماغ وحدوث السكتة.



ويعتبر خفض الوزن وزيادة النشاط البدني وتقليل السكر والدقيق الأبيض وزيادة الألياف من أهم طرق الوقاية من السكري.

