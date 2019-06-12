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سياسي
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 10:09 م

معهد محاماة القاهرة يعقد محاضرة عن مبادئ وأسس المهنة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد جعفر
dostor.org/2665579

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال وجنوب الجيزة، والقليوبية، بقاعة اتحاد عمال مصر، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

تناولت المحاضرة، التي ألقاها الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، مبادئ وأسس مهنة المحاماة، والحق في الاستعانة بمحام في القضايا، وما يملكه المحامون من حقوق في إعطاء وإبداء الدفوع أمام المحكمة، بالإضافة للحديث عن بعض المشكلات العملية التي تواجه المحامين في أثناء تأدية عملهم.

وتطرق سرور، خلال محاضرته إلى الحديث عن التفتيش الإداري، وتمييزه عن القضائي، والاستيقاف، والتفتيش الشخصي وجوازه، كما أسدى نصائح في كيفية تعامل المحامي مع الهيئات القضائية والشرطية، والموكلين، وبعض السلوكيات التي يجب أن يكون عليها المحامي.

حضر المحاضرة حسين الجمال، وإسماعيل طه، عضوا مجلس النقابة العامة، مقررا معهد المحاماة وكمال مهنا، عضو مجلس النقابة العامة، ونادي زعفان، عضو مجلس نقابة جنوب الجيزة.

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