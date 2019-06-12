استدعاء سائق "توك توك" لسماع أقواله في واقعة تصادمه بسيارة في حلوان

أمرت نيابة حلوان الجزئية، الاستعلام عن حالة سائق توك توك أصيب بكسور وجروح بعدما صدمته سيارة ميكروباص، بطريق الكورنيش بمدينة حلوان؛ لاستدعائه وسماع أقواله.



كان سائق توك توك أصيب بكسور وجروح بعدما صدمته سيارة ميكروباص، بطريق الكورنيش بمدينة حلوان.



تلقى المقدم هاني أبو علم، رئيس مباحث حلوان، بلاغا من الأهالي، مفاده، وقوع حادث تصادم، بطريق كورنيش النيل، حلوان.



وبالانتقال والفحص تبين إصابة سائق توك توك، يدعي "سيد محمد"، 35 سنة، ومقيم بدائرة القسم، صدمته سيارة ميكروباص، وتم التحفظ على السائق، ونقل المصاب إلى مستشفى النصر العمالي، لتلقي العلاج.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.