أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، تعيين دونالد بوث مبعوثا خاصا للسودان.



وذكرت صحيفة (واشنطن تايمز) اليوم الأربعاء- أن تلك الخطوة تأتي في ظل ضغوط تواجهها إدارة الرئيس دونالد ترامب للتعاطي مع الأزمة السياسية في السودان، وفي ظل اندفاع الأمم المتحدة وقوى إقليمية لاحتواء الأزمة.



يشار إلى أن بوث عمل مبعوثا خاصا للسودان وجنوب السودان في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وأسهم في جهود التوصل لاتفاق السلام بين الشمال والجنوب عام 2015.



وقادت جهود بوث في السودان إلى قرار الولايات المتحدة رفع عقوبات استمرت على الخرطوم نحو عشرين عاما.



ويحظى المبعوث الجديد للسودان، بخبرة عريضة في إفريقيا؛ حيث خدم كسفير للولايات المتحدة في كل من إثيوبيا وزامبيا وليبيريا، كما عمل مديرا لمكتب الخارجية الأمريكية لشئون غرب إفريقيا ونائبا لمدير مكتب شئون إفريقيا الجنوبية.