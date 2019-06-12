تجديد حبس 3 متهمين 45 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس ٣ متهمين، 45 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.



كانت النيابة قد أمرت سابقا بحبس المتهمين سيد البنا وآخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية، ووجهت إليهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

