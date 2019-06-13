خبيرة أبراج لمواليد 13 يونيو: تجنب الدخول فى مغامرات

أكدت خبيرة الأبراج "عبير فؤاد" أنه إذا كنت مولودا في يوم 13 يونيو فإن ذلك يعني أن لديك إصرار على إثبات نفسك بتميزك وبقدرتك على الابتكار، أنت أيضا تتمسك بأصولك وجذورك، ولديك حس عملي وتتمتع بقدرة على التطور والتقدم.



وتابعت: يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة، قد تكون بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية، كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.



الجدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.