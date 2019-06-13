القاهرة : الخميس 13 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
10:33 م

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
06:26 ص

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج
01:17 ص

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر
12:50 ص

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية
12:18 ص

اليوم.. اجتماعات مكثفة بلجان مجلس النواب
الأبراج اليوم
الخميس 13/يونيو/2019 - 05:18 ص

خبيرة أبراج لمواليد 13 يونيو: تجنب الدخول فى مغامرات

خبيرة أبراج لمواليد
غادة موسى
dostor.org/2665566

أكدت خبيرة الأبراج "عبير فؤاد" أنه إذا كنت مولودا في يوم 13 يونيو فإن ذلك يعني أن لديك إصرار على إثبات نفسك بتميزك وبقدرتك على الابتكار، أنت أيضا تتمسك بأصولك وجذورك، ولديك حس عملي وتتمتع بقدرة على التطور والتقدم.

وتابعت: يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة، قد تكون بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية، كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.

الجدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك يكون على أساس إشارة برجك، الذي يعد من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم، وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

اقرأ أيضًا
منذ سنة و نصف

من برجها.. دليلك الشامل للتعامل مع حماتك

منذ سنة و نصف

كيف تتعامل مع المواقف المحرجة؟.. اعرف من برجك

منذ سنتين

«صابر ع اللي بيجرالي».. أبراج بتستحمل كتير

الآن

الاقتصاد الإماراتى: التبادل التجارى بين القاهرة وأبوظبى فى تزايد مستمر

بسبب تبولها على نفسها.. سائق يعذب طفلة زوجته حتى الموت ببولاق الدكرور

بيان "مصري تونسي جزائري": ندعو لوقف فوري للقتال في ليبيا

بالصور.. منتخب مصر يحتفل بمحمد صلاح بعد التتويج بدوري الأبطال

ads
الأكثر قراءة

كواليس أول كليب على محور روض الفرج

حقيقة طلب صلاح تخصيص غرفة منفردة في معكسر المنتخب

تحقيقات حادث "دائري المعادي": الجثث سليمة وسبب الوفاة كسور وتهشم

محمد صلاح ينهى رحلته بالغردقة بـ"حفلة خاصة"

ألبومات الصور

«تورتة صلاح» على مائدة عشاء سياح الغردقة (صور)

مران المنتخب اليوم.. وأول ظهور لصلاح

المؤتمر الصحفى لمباراة مصر وتنزانيا

حريق في معرض موبيليات بمركز طهطا بسوهاج (صور)

رياضة

ليفربول يجدد اهتمامه بضم نبيل فقير من ليون

سيد عبدالحفيظ يكشف موقف رمضان صبحى ووليد أزارو مع الأهلى

السعودية: استهداف الحوثى مطار أبها يفضح إرهاب إيران

نجم الساعة

جميلة عوض: «سبع البرُمبة» يشبه أفلام الزمن الجميل و«أنا مش كوميديانة»

الأكثر قراءة

كواليس أول كليب على محور روض الفرج

حقيقة طلب صلاح تخصيص غرفة منفردة في معكسر المنتخب

تحقيقات حادث "دائري المعادي": الجثث سليمة وسبب الوفاة كسور وتهشم

محمد صلاح ينهى رحلته بالغردقة بـ"حفلة خاصة"

الرئيس نيوز

"الأعلى للإعلام" يقرر منع بث إعلان كوكا كولا الخاص ببطولة الأمم الأفريقية

بالصور| جيفارا يستقبل محمود فوزي "أبو الدبلوماسية المصرية"

"زراعة البرلمان" تطالب بحل أزمة تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى بالدقهلية

وفد برلماني يحذر من تدهور أوضاع الأراضي الزراعية في "الدقهلية"

النيابة تحقق في حادث "كوبري طرة" وتكشف أسباب التصادم

كشكول

تعليم القاهرة: تنسيق القبول بالثانوية العامة 220 درجة

اجتماع طارئ بالمنيا الأزهرية تمهيدًا للعام الدراسى الجديد

رئيس الجيزة الأزهرية يتفقد امتحانات الثانوية بالعمرانية

شروط القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالمعاهد الأزهرية

نائب وزير التعليم يكشف موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية

الأمصار

"التعاون الخليجي" يبحث العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة

صعود النفط مدعوما بتوقعات تمديد اتفاق "أوبك+"

مصر تعلن قائمتها النهائية لأمم إفريقيا بعد استبعاد لاعبين

رسميا.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم يوفيتش

اليمن والإمارات يبحثان التعاون المشترك فى مجال الدعم المؤسسى

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

فلكيون يحذرون من "فوضى جديدة" بسبب أقمار الإنترنت

الهند تطلق ثاني رحلة إلى القمر الشهر المقبل

مقصورات للتواصل المباشر مع الطبيعة (صور)

الصحة

السكري في منتصف العمر يزيد خطر السكتة الدماغية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎