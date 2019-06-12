القاهرة : الأربعاء 12 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
04:05 م

4 مشروعات جديدة بتكلفة 4.6 مليون دولار في الإسماعيلية
09:34 ص

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا
11:03 م

ننشر أسماء أوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية فى الأقصر

01:35 م

"اقتراحات البرلمان" توصى بالموافقة على تقسيم "الوادى الجديد" لـ3 محافظات
12:36 م

إعفاء جامعة المنصورة من أداء رسوم قضائية لوزارة العدل
12:07 م

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية
10:52 ص

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي
06:26 ص

تفاصيل مصرع "عريس" يوم زفافه بمركز طهطا بسوهاج
01:17 ص

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر
12:50 ص

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية
12:18 ص

اليوم.. اجتماعات مكثفة بلجان مجلس النواب
10:25 م

3 تعديلات من "إسكان البرلمان" على مشروع قانون البناء الموحد
عالم
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:50 م

عقوبات دولية ضد روسيا بسبب إصدار جوازات سفر لسكان شرقي أوكرانيا

عقوبات دولية ضد روسيا
dostor.org/2665563

يعتزم الاتحاد الأوروبي بحث اتخاذ إجراء ضد موسكو؛ لتسهيل الحصول على جوازات سفر روسية من جانب سكان شرق أوكرانيا، حيث يدور صراع بين كييف والانفصاليين المؤيدين لموسكو، وفقًا لمسودة بيان للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها.

وهذه القضية مطروحة على جدول أعمال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع المقبل. ويُنظر إلى الخلاف على جوازات السفر بمثابة اختبار للرئيس الأوكراني الجديد الموالي لأوروبا فولوديمير زيلينسكي الذي كان في بروكسل الأسبوع الماضي في أول زيارة خارجية له.

وأعرب قادة الاتحاد الأوروبي في مسودة بيانهم عن "قلقهم الشديد" بشأن مرسوم رئاسي روسي صدر في 24 أبريل، مشيرين إلى أنه "يتعارض مع روح وأهداف" اتفاق مينسك للسلام الذي تم التفاوض عليه بشأن شرق أوكرانيا.

تقول مسودة البيان إن الاتحاد الأوروبي "مستعد لبحث المزيد من الخيارات، بما في ذلك عدم الاعتراف بجوازات السفر الروسية الصادرة بشكل غير قانوني".

ويبسط مرسوم 24 أبريل عملية حصول الأوكرانيين في منطقتي ولوجانسك ودونيتسك شرقي البلاد على الجنسية الروسية.

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ ذلك الحين بتوسيع نطاق شروط الأهلية؛ لتشمل الأشخاص عديمي الجنسية الذين يعيشون في شبه جزيرة القرم في أوكرانيا قبل ضمها إلى روسيا في عام 2014، من بين أمور أخرى.

توترت العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي منذ عام 2014، عندما بدأ الصراع الانفصالي في شرق أوكرانيا أيضًا. ويعد حل الصراع الأولوية القصوى المعلنة لدى زيلينسكي.

كما دعا بيان زعماء الاتحاد الأوروبي موسكو إلى إطلاق سراح البحارة الأوكرانيين والسفن التي تم احتجازها خلال مواجهة في مضيق كيرتش في نوفمبر الماضي.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

البرلمان المغربى يقر مشروع قانون الأمازيغية

منذ 4 أيام

معارضة السودان تدعو إلى إضراب في «الاتصالات» لدعم العصيان المدني

منذ 4 أيام

وزير النفط الإيراني يوضح حقيقة انسحاب طهران من "أوبك"

منذ أقل من شهر

غليان العالم.. درجات الحرارة المرتفعة تضرب عدة دول وتهز المملكة المتحدة

منذ أقل من شهر

رسميًا.. نتنياهو يقيل "شاكيد وبينيت" من حكومة تسيير الأعمال

منذ أقل من شهر

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة

الآن

السودان يستدعي السفير البريطاني احتجاجًا على تصريحاته

"اتحاد الكرة" يضع شرطًا لمشاركة الأندية في أكثر من بطولة

غرفة عمليات مركزية من 10 وزارات استعدادًا لأمم إفريقيا

حقيقة طلب صلاح تخصيص غرفة منفردة في معكسر المنتخب

ads
الأكثر قراءة

"لا تصدقوه"... ماكينة الأكاذيب الإخوانية عبد الله الشريف

حقيقة طلب صلاح تخصيص غرفة منفردة في معكسر المنتخب

تحقيقات حادث "دائري المعادي": الجثث سليمة وسبب الوفاة كسور وتهشم

كواليس أول كليب على محور روض الفرج

ألبومات الصور

حريق في معرض موبيليات بمركز طهطا بسوهاج (صور)

محافظ بنى سويف: 3 آلاف جنيه مساعدة لأسرة طفلة مريضة بفشل كلوي

افتتاح المرحلة الأولى من برنامج ميكنة مستشفى الأورام بأسيوط

ضبط 103 عبوة كريمات تجميل منتهية الصلاحية في مطروح

رياضة

ريال مدريد يضم ميندي من ليون الفرنسي

مانشستر يونايتد يحدد سعر بيع بوجبا لريال مدريد

نور الشربيني تودع منافسات بطولة "سي أي بي" للأسكواش

نجم الساعة

جميلة عوض: «سبع البرُمبة» يشبه أفلام الزمن الجميل و«أنا مش كوميديانة»

الأكثر قراءة

"لا تصدقوه"... ماكينة الأكاذيب الإخوانية عبد الله الشريف

حقيقة طلب صلاح تخصيص غرفة منفردة في معكسر المنتخب

تحقيقات حادث "دائري المعادي": الجثث سليمة وسبب الوفاة كسور وتهشم

كواليس أول كليب على محور روض الفرج

الرئيس نيوز

بسبب "تغريدة" على تويتر.. استدعاء السفير البريطاني لدى الخرطوم

خطة "الرى" لجاهزية الترع خلال فترة "أقصى الاحتياجات المائية"

"تراجع جماعي" للعملات الأجنبية أمام الجنيه اليوم.. والدولار مستقر

ارتفاع عدد ضحايا حادث كوبري طرة المروع

الحسين: الثورة السودانية تعرضت لـ"السرقة".. وأصحابها ليسوا في الواجهة الآن

كشكول

اجتماع طارئ بالمنيا الأزهرية تمهيدًا للعام الدراسى الجديد

رئيس الجيزة الأزهرية يتفقد امتحانات الثانوية بالعمرانية

شروط القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالمعاهد الأزهرية

نائب وزير التعليم يكشف موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية

بالفيديو والصور..القصة الكاملة لحرق طالبات الأزهر قدم زميلتهن والمعاهد ترد

الأمصار

"التعاون الخليجي" يبحث العلاقات المشتركة مع الأمم المتحدة

صعود النفط مدعوما بتوقعات تمديد اتفاق "أوبك+"

مصر تعلن قائمتها النهائية لأمم إفريقيا بعد استبعاد لاعبين

رسميا.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم يوفيتش

اليمن والإمارات يبحثان التعاون المشترك فى مجال الدعم المؤسسى

مرايا الابداع

الفئران

من قلب النجع.. "المزين" الذي ذهب مع الريح

منوعات

نشر أقمار صناعية كندية بعد سابع إطلاق لشركة "سبيس اكس"

دراج روسي يلقى حتفه أثناء استعراض مهاراته (فيديو)

صاعقة تقتل زرافتين.. وحديقة حيوان فلوريدا: "نشعر بالحزن"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

السكري في منتصف العمر يزيد خطر السكتة الدماغية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎