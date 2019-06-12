عقوبات دولية ضد روسيا بسبب إصدار جوازات سفر لسكان شرقي أوكرانيا

يعتزم الاتحاد الأوروبي بحث اتخاذ إجراء ضد موسكو؛ لتسهيل الحصول على جوازات سفر روسية من جانب سكان شرق أوكرانيا، حيث يدور صراع بين كييف والانفصاليين المؤيدين لموسكو، وفقًا لمسودة بيان للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها.



وهذه القضية مطروحة على جدول أعمال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل الأسبوع المقبل. ويُنظر إلى الخلاف على جوازات السفر بمثابة اختبار للرئيس الأوكراني الجديد الموالي لأوروبا فولوديمير زيلينسكي الذي كان في بروكسل الأسبوع الماضي في أول زيارة خارجية له.



وأعرب قادة الاتحاد الأوروبي في مسودة بيانهم عن "قلقهم الشديد" بشأن مرسوم رئاسي روسي صدر في 24 أبريل، مشيرين إلى أنه "يتعارض مع روح وأهداف" اتفاق مينسك للسلام الذي تم التفاوض عليه بشأن شرق أوكرانيا.



تقول مسودة البيان إن الاتحاد الأوروبي "مستعد لبحث المزيد من الخيارات، بما في ذلك عدم الاعتراف بجوازات السفر الروسية الصادرة بشكل غير قانوني".



ويبسط مرسوم 24 أبريل عملية حصول الأوكرانيين في منطقتي ولوجانسك ودونيتسك شرقي البلاد على الجنسية الروسية.



قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ ذلك الحين بتوسيع نطاق شروط الأهلية؛ لتشمل الأشخاص عديمي الجنسية الذين يعيشون في شبه جزيرة القرم في أوكرانيا قبل ضمها إلى روسيا في عام 2014، من بين أمور أخرى.



توترت العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي منذ عام 2014، عندما بدأ الصراع الانفصالي في شرق أوكرانيا أيضًا. ويعد حل الصراع الأولوية القصوى المعلنة لدى زيلينسكي.



كما دعا بيان زعماء الاتحاد الأوروبي موسكو إلى إطلاق سراح البحارة الأوكرانيين والسفن التي تم احتجازها خلال مواجهة في مضيق كيرتش في نوفمبر الماضي.