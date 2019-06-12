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رياضة
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:47 م

نور الشربيني تودع منافسات بطولة "سي أي بي" للأسكواش

نور الشربيني
نور الشربيني
dostor.org/2665559

فازت لاعبة الأسكواش نوران جوهر على مواطنتها نور الشربيني في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء اليوم الأربعاء في الدور الأول لبطولة سي أي بي للأسكواش التي تستضيفها مصر حاليا، محققة بذلك فوزها الثاني في البطولة، وتقترب من التأهل للدور قبل النهائي من منافسات البطولة المقامة خلال الفترة من 9 حتى 14 يونيو الحالي.

وتمكنت نوران جوهر المصنفة السادسة من حسم المباراة مع نور الشربيني المصنفة الثانية بالفوز شوطين مقابل شوط وكانت نتيجة المجموعات 11- 6 و5 -11 و11 -7 في مباراة استغرقت 33 دقيقة لتودع الشربينى البطولة بعد تلقي خسارتها الثانية.

وتعتبر بطولة سي أي بي الدولية للأسكواش إحدى البطولات البلاتينية طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي، وتبلغ قيمة جوائزها المادية 162 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، ويشارك بالبطولة أفضل 8 لاعبين في التصنيف العالمي للرجال ومثلها في تصنيف السيدات.

ويشارك من مصر في البطولة 9 لاعبين هم: على فرج المصنف الأول عالميا، محمد الشوربجى المصنف الثاني، طارق مؤمن المصنف الثالث، كريم عبدالجواد المصنف الرابع، ومحمد أبوالغار المصنف الثامن من الرجال.

بينما من السيدات تشارك كل من: رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالميا، نور الشربينى المصنفة الثانية، ونور الطيب المصنفة الثالثة، ونوران جوهر المصنفة السادسة.

وتم تقسيمهم في كل من بطولة الرجال والسيدات لمجموعتين كل منهما من أربعة لاعبين وأربع لاعبات، حيث يخوضون دوري من دور واحد يصعد من خلاله صاحبا المركزين الأول والثاني للدور قبل النهائى.

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