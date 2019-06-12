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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:42 م

حبس عاطلين بتهمة سرقة "توك توك" في المرج

حبس عاطلين بتهمة
داليا عبد الباسط
dostor.org/2665554

قررت نيابة المرج، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات لسرقتهم توك توك بمنطقة المرج.

وكشفت تحريات بأن المتهمين هم: باسل. م 25 عاما عاطل، إيهاب. ع، 22 عاما، واعترف المتهمو بسرقتهم توك توك من داخل أحد المخازن بمنطقة المرج، وقاموا بإخفائه لدى أحد أصدقائه بمنطقة الخصوص.

كانت بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة المرج بلاغا من ع. م يفيد بسرقة توك توك من داخل مخزنه بمنطقة المرج وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم واقعة السرقة بهدف بيع التوك توك، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات التي أصدرت قرارها المتقدم.

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