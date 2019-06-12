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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 09:41 م

"حماية النيل" تزيل 23 حالة تعدٍ فى ثلاث محافظات

حماية النيل تزيل
وائل القمحاوى
dostor.org/2665553

واصل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية، بالتعاون مع قوات الأمن، والجهات الحكومية المعنية، فى إطار الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة.

ونفذ القطاع، حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات، اليوم الأربعاء، فى محافظات كفر الشيخ والمنيا والأقصر، حيث تم إزالة 23 حالة تعد، ليصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل 46008 إزالات، ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضى الدولة.
 
وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إنه يتم تنفيذ أعمال الإزالة لكافة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية بكافة أنحاء الجمهورية بما يعود بالنفع على المواطنين، ويعزز من هيبة الدولة في الحفاظ على المنشآت المائية.

وأوضح خالد فى تصريحات لـ"الدستور"، أن ذلك يأتى تنفيذًا لخطة وزارة الموارد المائية والري لإدارة وتوزيع المياه، وتطهير كافة المجارى المائية لحل أية أزمات تعيق وصول المياه إلى الأراضي المختلفة، وتكليف المهندسين والعاملين بمتابعة حالة الري بمختلف المحافظات لمواجهة الطلب المتزايد على المياه خلال فترة أقصى الاحتياجات، فى حدود الحصة المائية المتوفرة، وإمكانية صرف جزء من الحصة المائية لمحافظة إلى أخرى بها مساحات أكبر.

"حماية النيل" تزيل 23 حالة تعدٍ فى ثلاث محافظات
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