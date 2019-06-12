تونس تدين استهداف مطار أبها السعودي

أدانت تونس اليوم الأربعاء بشدة استهداف مطار أبها بالمملكة العربية السعودية، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوف المسافرين من جنسيات مختلفة".



وقالت وزارة الشئون الخارجية التونسية في بيان: إن"تونس، وإذ تؤكد تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، فإنها تشدّد على ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة التي تستهدف عددا من المنشآت الحيوية السعودية، ما يُعدّ خرقا واضحا للأعراف والقوانين الدولية، ومساسا بأمن المملكة واستقرارها".



وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن قد ذكرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أنه تم استهداف مطار أبها السعودي بصاروخ كروز، مشيرة إلى توقف الملاحة الجوية في المطار إثر ذلك.



وأعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" أن 26 مدنيا، بينهم ثلاث نساء وطفلان، أصيبوا جراء سقوط مقذوف حوثي على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية مشيرا إلى وقوع أضرار مادية بصالة المطار.



ووصف التحالف إعلان الحوثيين المسئولية عن قصف المطار بأنه "يمثل اعترافًا صريحًا ومسئولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، والتي تحظى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب".



وشدد أيضا على أن الهجوم "يثبت حصول هذه الميليشيات الإرهابية على أسلحة نوعية جديدة، واستمرار النظام الإيراني بدعم وممارسته للإرهاب العابر للحدود".



وأكد أن قيادة التحالف "ستتخذ إجراءات صارمة، عاجلة وآنية، لردع هذه الميليشيات الإرهابية".