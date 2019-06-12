اجتماع هام بين بارتوميو وفالفيردي لحسم الصفقات الجديدة

كشفت صحيفة "سبورت" المُقربة من نادي برشلونة الإسباني، عن اجتماع بين "جوسيب ماريا بارتوميو" رئيس النادي الكتالوني، و"إرنستو فالفيردي" المدير الفني للفريق.



وبحسب الصحيفة، فإن الاجتماع بين الطرفين كان جيدًا للغاية وودي، حيث تطرق فيه الرئيس للحديث مع "فالفيردي" عن الصفقات الجديدة في الموسم المقبل.



وأوضح التقرير أنّ "بارتوميو" أبلغ "فالفيردي" باللاعبين الذين سيتم بيعهم في سوق الانتقالات الصيفي.



البلوجرانا يدرس بيع "فيليب كوتينيو"، أو "عثمان ديبملي"، بالإضافة إلى "إيفان راكيتيتش"، وكذلك "صامويل أومتيتي".



وقالت الصحيفة أنّ النادي يملك خطة بديلة بشأن صفقة "أنطوان جريزمان" مهاجم فريق أتلتيكو مدريد، والذي يسعى مجلس الإدارة للتعاقد معه، في ظل ارتباطه بالانتقال لنادي باريس سان جيرمان.



واختتم التقرير موضحًا خطة النادي بشأن إمكانية عودة البرازيلي "نيمار دا سيلفا" جناح باريس سان جيرمان إلى البلوجرانا مجددًا هذا الصيف.