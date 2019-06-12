موعد مباراتي مصر الوديتين قبل كأس أمم إفريقيا

يستعد منتخب مصر الأول تحت القيادة الفنية للمكسيكي خافيير أجيري لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة على أرضه وبين جماهيره.



ويجري منتخب مصر معسكره الأن في برج العرب- الإسكندرية استعدادًا للبطولة منذ السادس من الشهر الجاري ويتخلله وديتين أمام تنزانيا وغينيا.



ويقع منتخب مصر على رأس المجموعة الأولى التي تضم إلى جواره زيمبابوي والكونغو الديمقراطية واوغندا.



ومن المقرر أن يستضيف ملعب استاد برج العرب مباراة مصر وتنزانيا في التاسعة من مساء غدًا الخميس.



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ويلعب منتخب تنزانيا في المجموعة الثالثة ببطولة إفريقيا المقبلة، رفقة الجزائر وكينيا والسنغال.



ويخوض منتخب مصر ودية ثانية استعدادًا للبطولة في السادس عشر من الشهر الجاري، أمام منتخب غينيا على الملعب ذاته.



ويقع منتخب غينيا في المجموعة الثانية ضمن منتخبات بوروندي ومدغشقر ونيجيريا.