القاهرة : الأربعاء 12 يونيو 2019
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الأربعاء 12/يونيو/2019 - 08:41 م

رسميًا.. ريال مدريد يُعلن رابع صفقاته الصيفية

رسميًا.. ريال مدريد
dostor.org/2665478

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، قِبل قليل، رابع صفقاته في سوق الانتقالات الصيفي.

وبحسب بيان اللوس بلانكوس، فإن النادي قد توصل لاتفاق مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، للحصول على خدمات "فيرلاند ميندي" الظهير الأيسر للفريق.

وأوضح النادي في بيانه؛ أنّ البالغ من العمر 23 عامًا، سيوقع على عقد لعدة سنوات، حتى عام 30 يونيو 2025.

وكشف التقرير أنّ "ميندي" سيتم تقديمه لوسائل الإعلام يوم الأربعاء المُقبل، 19 يونيو، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت مدريد والقاهرة.

"ميندي" يُعد من الركائز الأساسية مع ليون، حيث خاض 44 مباراة بمُختلف المسابقات هذا الموسم، وتمكن من إحراز ثلاثة أهداف وصنع مثلهما.

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