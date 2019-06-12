جوارديولا يستشهد بصفقات الريال لإنصاف مانشستر سيتي

استشهد الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بتعاقدات ريال مدريد مؤخرًا، لتبرئة ناديه من تهمة المبالغة في الإنفاق على التعاقد مع لاعبين.



وتعاقدت إدارة الريال مع 4 صفقات مؤخرا بضم رودريجو جوس من سانتوس البرازيلي، وإيدير ميليتاو من بورتو البرتغالي، والبلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي، والصربي لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت الألماني.



وبسؤال جوارديولا عن صفقات الريال الأخيرة، أجاب في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" المدريدية بلهجة ساخرة: "ريال مدريد تعاقد مع لاعبين جيدين، لكن مانشستر سيتي هو الوحيد الذي ينفق المال على اللاعبين الجدد!"، في إشارة للتقارير الصحفية التي تسلط الضوء على تعاقد السيتي مع اللاعبين الجدد بمبالغ ضخمة.



وأشاد جوارديولا بتعاقد الريال مع هازارد، مضيفا: "إنه لاعب جيد للغاية، ومثير للإعجاب دائمًا، هو واحد من أفضل اللاعبين الذين شاهدتهم، الكرة الإسبانية بات لديها الآن لاعب ستستمتع به الجماهير كثيرًا".



وتجدر الإشارة إلى أن جوارديولا تولى تدريب السيتي في 2016، وحصد 6 ألقاب مع الفريق حتى الآن.