بنقردان يهزم الترجي ويحتفظ بآماله في التأهل للكونفدرالية

حقق فريق اتحاد بنقردان فوزا غاليا بهدف دون رد على حساب ضيفه الترجي، في مباراة مؤجلة بالدوري التونسي الممتاز، مساء الأربعاء.



وسجل شهاب الزغلامي هدف المباراة الوحيد لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 21، ليستعيد اتحاد بنقردان المركز الرابع المؤهل للمشاركة في كأس الكونفدرالية الموسم المقبل.



ورفع اتحاد بنقردان رصيده إلى 38 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على الأفريقي قبل جولة واحدة من نهاية البطولة.



وحافظ اتحاد بنقردان على هدف التقدم حتى النهاية، رغم أنه أكمل المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب الوسط وسيم النغموشي في الدقيقة 27.



ومني الترجي الذي حسم تتويجه باللقب قبل أسبوعين بهزيمته الثانية على التوالي عقب الخسارة 2-1 أمام غريمه الأفريقي ليتجمد رصيده عند 56 نقطة.