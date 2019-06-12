الألفي: إغلاق منابع عمل الأطفال بالدعم النقدي للأسرة

قالت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن عمل الأطفال يعد انعكاسا لحرمانهم من أهم الحقوق الإنسانية (الحق في التعليم والراحة والنمو في بيئة صحية) ويعوق الطفل عن تنمية مهاراته ويصادر خياراته المستقبلية، مشيرة إلى أنه من لا يتعلم تعليم جيد فإن مستقبله محدود.



وأشارت الألفي خلال احتفالية باليوم العالمي ضد عمل اللأطفال بمصر بمشاركة 50 ابنا من الاطفال العاملين والمعرضين لخطر التسرب من التعليم، إلى أن الوزارة تعمل على إغلاق منابع عمل الأطفال بسحب الطفل من سوق العمل ودعم الأسر كي لا تخرج الطفل للعمل وأنه يجب تسليط الضوء على البعد عن عمل الأطفال وأن المكان الحقيقي للطفل هو المدرسة، مؤكدة أن التنسيق والتشبيك هو المدخل الرئيسي لمواجهة ظاهرة عمل الأطفال في مصر.



وأضافت الألفي -التي حضرت نيابة عن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي- أن وزارة التضامن تعمل على حماية الأطفال من الدخول إلى سوق العمل، من خلال عدة تدخلات وأهمها برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، الذي يهتم بدعم الأسرة ويشترط حصول الطفل على الرعاية الصحية والحضور في المدارس، فيما وصل عدد المستفيدين من البرنامج في الصعيد إلى ٧٢٪ وهو ما يدل على وجود علاقة وثيقة بين عمل الأطفال والفقر.



وطالبت الألفي منظمة العمل الدولية ومجلس الوزراء بتبني إجراء مسح جديد لتحديد عدد الأطفال العاملين في مصر.

