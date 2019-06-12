إنجي المقدم: طرح فيلم رأس السنة بمهرجان الجونة السينمائي

ينتظر صناع الفيلم السينمائي "رأس السنة" طرحه بدور العرض بعد تأجيله خلال الفترة الماضية.



وقالت الفنانة إنجي المقدم في تصريحات لـ"الدستور" إنه ليس هناك مشكلات رقابية تخص الفيلم أو تعوق طرحه مثلما زعم البعض.



وأضافت أن الفيلم سيشارك في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، في شهر سبتمبر المقبل، وسيُطرح جماهيريا عقب انتهاء فعاليات المهرجان.



وأضاف أنها تجسد خلال الفيلم شخصية تدعى مريم، تواجه مشكلات مع زوجها، وتحاول خلال الأحداث أن توجد حلولًا طوال أحداث الفيلم.



وتابعت أن الفيلم ينتمى لنوعية أفلام اليوم الواحد، وتدور أحداثه عن طبقة معينة فى ليلة "رأس السنة" ويتعرض أبطاله لعدة مواقف.



وأشارت إلى أن مخرج العمل محمد أحمد صقر بذل مجهودًا كبيرًا خلال تصوير هذا الفيلم، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور عند طرحه بدور العرض السينمائية.



فيلم "رأس السنة" يشارك في بطولته إياد نصار، شيرين رضا، بسمة، وهو من تأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر.