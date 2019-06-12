رامي صبري يشوق جمهوره بـ"حاول تنساني".. فيديو

طرحت شركة نجوم ريكوردز المنتجة لألبوم المطرب رامي صبري الجديد، برومو خاص بأحدث أغنياته التي حملت عنوان "حاول تنساني" عبر قناتها بموقع يوتيوب.



وأعلنت الشركة من خلال صفحتها على "إنستجرام" عن طرح الأغنية في الـ 15 من يونيو المقبل عبر قناتها بموقع يوتيوب.



يذكر أن رامي صبري طرح مؤخرًا كليب أغنية "مبروك علينا" التي تعد أول تعاون له مع نجوم ريكوردز بعد تعاقدها معه لتقديم أعماله وإدارتها، وتم تصوير الكليب في بيروت، مع المخرج فادي حداد.



ويغني صبري في الألبوم من كلمات الشعراء أمير طعيمة وأحمد علي موسى وتامر حسين وعزيز الشافعي وهالة علي وهاني رجب، وألحان مديح وشادي حسن، كما لحن لنفسه العديد من الأغاني، ووزع أغانيه جلال الحمداوي وتميم وطارق توكل.