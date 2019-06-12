أول ظهور لـ"صلاح" في مران المنتخب استعدادًا لأمم إفريقيا (صور)

ظهر محمد صلاح للمرة الأولى في تدريبات المنتخب استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو.



وانضم صلاح إلى المعسكر صباح الأربعاء، وانخرط في التدريبات الجماعية المسائية ليظهر مع فريقه لأول مرة منذ بداية المعسكر.



وكان صلاح حصل على فترة راحة سلبية قصيرة قبل الانضمام إلى معسكر المنتخب، وسيحصل على فترة راحة أخرى بعد انتهاء البطولة قبل العودة إلى ليفربول للاستعداد للموسم الجديد.



وشهد المران مشاركة كل اللاعبين في القائمة ليكتمل القوام لأول مرة منذ انطلاق المعسكر يوم 6 يونيو الجاري في برج العرب بالإسكندرية.



ويستعد المنتخب لمواجهة تنزانيا على استاد برج العرب في تمام التاسعة مساء الخميس في واحدة من تجربتين وديتين فقط قبل انطلاق المسابقة.