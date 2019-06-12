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فن
الأربعاء 12/يونيو/2019 - 08:29 م

تامر عاشور: جمهوري يحب الشجن وبدأت مشواري من الإنترنت

تامر عاشور: جمهوري
أمير محمد خالد
dostor.org/2665464

حل الفنان تامر عاشور، ضيفا على برنامج "إصحى بإينرجي" الذي يقدمه باسم كميل على راديو "إينرجي"، يوميا من الأحد للخميس من السابعة للعاشرة صباحا، في حوار تناول كواليس أحدث ألبوماته "أيام" وكذلك بداياته الفنية، كما قدم "عاشور" خلال الحوار الـ"بلاي ليست" الخاصة به، وكذلك قدم بعض الألعاب برفقة باسم كميل.

وتحدث تامر عن أحدث ألبوماته، ألبوم "أيام" الصادر حديثا، قائلا إن بداية العمل في الألبوم تعود لشركة All About Arts: "كان عندي حرية اختار اللي أنا عايزه وأنفذه بالشكل اللي أنا عايزه، مكنش عندي عائق"، موجها الشكر إلى فريق عمل الألبوم بالكامل "ربنا وفقني أعمل توازن بين الأغاني الدرامية والفرايحي في الألبوم".

وقال "عاشور" إن 99.9% من الجمهور يعتقدون أن جميع أغانيه حزينة، إلا أن الحقيقة أنه أصدر العديد من الأغاني "الفرايحي" أو العاطفية التي تركت بصمة مع الجمهور مثل "أنا عشت معاك حكايات" و"أنا راجع" و"بيت كبير".

وفسر "عاشور" تعليقات الجمهور فيما يتعلق بالأغاني الحزينة، بأن الناس عادة يحبون الشجن أيا كانت الكلمات أو الموضوع "حتى لو كانت الكلمات عاطفية الجمهور حابب الحتة دي مني ليه أبخل عليه بيها؟"، ووجه "عاشور" الشكر لشقيقه ووالدته وعائلته على دعمهم الكبير له طوال مشواره الغنائي.

وأشار إلى أن أغنية "من غير ما أحكيلك" هي أكثر أغاني الألبوم إرهاقا، لأنها في النسخة الواحدة يتم تسجيلها على مرتين بطبقتين مختلفتين، لأنه في نهاية الأغنية تتغير الطبقة، لافتا إلى أنه تقرر تغيير الطبقة وبالتالي سجلها مرتين أخرتين، وكشف أن أغنية "حبيبي إنت حبيبي" هي آخر أغنية انضمت للألبوم بينما "أيام" هي أولى الأغنيات.

وأوضح أنه يصدر قريبا كليب "من غير ما أحكيلك" ثم يصدر بعده كليب "أيام"، متابعا "بدأت أسمع ألحان جديدة للألبوم الجاي، وبدأت تكوين ورشة عمل بدري بدري عشان ماتأخرش تاني"، أما عن الحفلات فقال إنه يحيي حفلا يوم الجمعة المقبل على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى حفل الشهر المقبل على المسرح الروماني بالإسكندرية، ثم حفل في القلعة.

وعلى المستوى الشخصي قال تامر إنه قرر تسمية ابنته البالغة من العمر 5 شهور حاليا باسم "أيام" على اسم الأغنية والألبوم، وأنه يشجع النادي الأهلي، وأوضح أن بعض أغاني الألبوم تم تسريبها لأنها خرجت إلى شركات الاتصالات لاستخدامها، لذلك قررت شركة "عالم الفن" طرح الألبوم رسميا.

وشدد على أن الإنترنت لم يقتل صناعة الغناء، لأن شركات الإنتاج التي تجني الأرباح من بيع الأسطوانات، تجني الآن أرباحها من حقوق الديجيتال و"يوتيوب، موضحا أن بداية ظهوره كانت من خلال الإنترنت بأغاني سينجل، ثم وقع عقدا مع شركة "روتانا" وبدأ مشواره الأغاني.

وقال إنه يشعر بالغيرة الصحية تجاه أي شخص يقدم عملا جيدا "لكن لو إنت مطلع على الفن من بره، صعب حد من جوه يلفت نظرك، مفيش نفسنة، أنا بحب مطربين كتير جدا من عندنا"، مردفا أنه يدير حساباته على "تويتر" و"إنستجرام" بنفسه، بينما هناك من يدير له صفحته على "فيس بوك".

وأضاف "عاشور": "أقول (سامح) لشيرين عبدالوهاب التي تحدث عن جيلنا من المطربين فتهورت وكتبت (تويتة) عنها، لذلك أعتذر لها"، مشيرا إلى أنه لم يكن "إكس" سوى مرة واحدة في حياته "ماتسبتش إلا مرة واحدة، ممكن يكون في خلافات وخناقات لكن ماتسابتش، ودي ملهاش علاقة بالأغاني الدرامية اللي بقدمها".

وكشف أن أول أجر تقاضاه كان 20 جنيها، وكان وقتها طفلا في الـ 15 من عمره، حيث يلعب على الأورج على مسارح المدارس، أما عن أكلته المفضلة فقال "إديني كشري وسيبوني شهر".

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