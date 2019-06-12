"العسكري السوداني" يعلن دعمه للسعودية في مواجهة الحوثي

أدان المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعة الحوثي على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.



وأكد المجلس العسكري الانتقالي في بيان أصدره اليوم، أن الهجوم الحوثي على المملكة عمل إجرامي يمثل خرقًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وذلك وفق وكالة أنباء السودان "سونا".



وجدد المجلس العسكري وقوفه وتضامنه الكامل مع المملكة حكومة وشعبا في مواجهة التطرف والاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة.



وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في وقت سابق اليوم، أن جماعة الحوثي هاجمت مطار أبها جنوب غربي السعودية، مما أسفر عن وقوع 26 إصابة بين المدنيين، مشيرا إلى نقل 8 مصابين جراء الهجوم إلى المستشفى، بينما تلقى 18 مصابا آخر الإسعافات الأولية.