إيمونيكي: قوة منتخب مصر ليست في محمد صلاح

تحدث إيمانويل إيمونيكي المدير الفني لمنتخب تنزانيا، عن مواجهة مصر وديًا استعدادًا لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019.



منتخب مصر يواجه تنزانيا، غدًا الخميس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.



وقال إيمونيكي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لي الشرف أن أتواجد في مصر بلدي الثانية، منتخب مصر فريق مميز في إفريقيا وسيكون اختبارًا حقيقيًا قبل مواجهتي الجزائر والسنغال".



ورد إيمونيكي على مراسل بطولات: "تكتيك مباراة الغد كان سيتغير إذا كان سيشارك محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي".



واسترسل: "قوة منتخب مصر ليست في محمد صلاح، أعرف لاعبين جيدين كثيرين في صفوف الفراعنة ولكن لا أتذكر أسماءهم".



وتابع: "منتخب تنزانيا يمتلك مجموعة من اللاعبين المنتشرين في القارة الإفريقية غيرالمحترفين في أوروبا".



وأضاف: "قبل ما أذهب إلى أوروبا وألعب في سبورتنج وبرشلونة كنت متميزًا بأنني لعبت في مصر أولًا".



وأكمل: "بطولة كأس إفريقيا المقبلة فرصة جيدة لعودة تنزانيا بعد غيابها عن المسابقة لمدة ٣٩ عامًا، وأسعى لاحتراف لاعبي المنتخب في أوروبا من خلال البطولة".



وأردف: "السنغال من ضمن المنتخبات القوية في إفريقيا، ولكننا لم نأتي إلى مصر للضيافة لتقديم عرض مشرف".



واختتم: "لا أمتلك لاعبين (سوبر ستارز)، وأمر جيد أن منتخب تنزانيا لم يتم دراسته، لدي لاعب يسمى سماتا يلعب في الدوري البلچيكي وآخر اسمه سايمون يلعب في المغرب".



ويلعب منتخب تنزانيا في المجموعة الثالثة ببطولة إفريقيا المقبلة، رفقة الجزائر وكينيا والسنغال.