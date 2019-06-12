أحمد عز ينشر صورة عائلته في "ولاد رزق 2"

نشر الفنان أحمد عز صورة جديدة من كواليس تصوير أحداث فيلمه الجديد "ولاد رزق 2"، والمنتظر طرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل.



وظهر عز خلال الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع إنستجرام، بجانب الفنانة نسرين أمين، التي وقع في غرامها خلال أحداث الجزء الأول من العمل، وعلق عليها قائلًا:"جاهزة يا حنان"، وهو ما قابله العديد من التعليقات التي تحدثت عن إنجابه من نسرين أمين في أحداث الجزء الثاني.



"ولاد رزق 2" بطولة الفنان أحمد عز، أحمد الفيشاوي، عمرو يوسف، أحمد داود، كريم قاسم، باسم سمرة، محمد ممدوح، خالد الصاوي، بالأضافة إلى العديد من ضيوف الشرف ومن ضمنهم الفنان أسر ياسين وأخرين ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.