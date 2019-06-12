بوجبا يتهرب من الحديث عن ريال مدريد

رفض اللاعب الفرنسي "بول بوجبا" لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، الحديث عن احتمالية الانتقال لصفوف ريال مدريد، في سوق الانتقالات الصيفي.



بطل العالم 2018، مرتبط بالانتقال إلى اللوس بلانكوس، هذا الصيف، حيث يرغب لاعب يوفنتوس السابق، في العمل تحت قيادة مواطنه الفرنسي "زين الدين زيدان".



ووفقًا لما نشره الحساب الرسمي للبرنامج الإسباني "الشرينجيتو"، قام أحد المراسلين بالنداء على "بوجبا" أثناء خروجه من ملعب مواجهة فرنسا وأندورا في التصفيات الأمم الأوروبية لعام 2020.



وخرج "بوجبا" مبتسمًا ورفض الحديث للمراسل وقال له: "لا".



يُذكر أنّ "زيدان" يُصر على التعاقد مع "بوجبا" حيث يرفض اقتراحات إدارة النادي، حيث عرض مجلس إدارة اللوس بلانكوس "كريستيان إريكسن"، و"وفان دي بيك".