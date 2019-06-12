توريد 171 ألف طن قمح في قنا

أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، متابعته الدورية لأعمال توريد القمح إلى صوامع وشون المحافظة، للتأكد من انتظامها دون أي معوقات، مشيرًا إلى أنه حتى الآن تم توريد ١٧١ ألف طن قمح، وأن المحافظة تستهدف استلام 190 ألف طن قمح، خلال موسم التوريد الجاري الذي بدأ في 15 أبريل الماضي ويستمر حتى 15 يوليو المقبل.



وذكر الهجان أنه تم تشكيل لجنة تضم ممثلا من (التموين، الزراعة، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات) لاستلام القمح بالمواقع التخزينية، وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الإردب، حيث بلغ سعر الإردب 685 جنيها لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و670 جنيها لدرجة النقاوة 23 قيراط و655 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري مؤكدا أنه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.



وأكد محافظ قنا على تقديم كافة التسهيلات للمزارعين أثناء عملية التوريد مع الالتزام بصرف جميع المستحقات الخاصة بهم في اسرع وقت ممكن، في إطار الحرص على توفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين وتوريد أكبر كمية ممكنة من محصول القمح.